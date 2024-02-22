«Марсель» — «Шахтёр»: Судаков открыл счёт в матче

В эти минуты проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречаются французский «Марсель» и украинский «Шахтёр». Игра проходит на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Штилер из Германии. Его ассистенты — Кристиан Гиттельман и Марк Борш. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Шахтёра».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт в матче открыл игрок «Шахтёра» Георгий Судаков.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между этими командами завершился ничьей (2:2). В той встрече в составе «Шахтёра» голами отметились защитник Николай Матвиенко и полузащитник Эгиналдо. За французский клуб голами отметились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Илиман Ндиайе.

После первого матча защитник «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший за московский «Спартак», выразил разочарование в связи с тем, что его команда не смогла одержать победу.