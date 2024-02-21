«Марсель» объявил имя нового главного тренера, пришедшего на замену Гаттузо

Официальный сайт французского «Марселя» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 70-летний бывший главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Жан-Луи Гассе.

24 января 2024 года Гассе был уволен с поста главного тренера «Слонов» после крупного поражения от Экваториальной Гвинеи (0:4) в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций, отправившего Кот-д'Ивуар на итоговое третье место в группе. Уже после увольнения французского специалиста стало известно, что его команда всё-таки вышла в плей-офф, став по турнирным показателям четвёртой из шести сборных, занявших в своих квартетах третьи места. В итоге Кот-д'Ивуар стал победителем Кубка африканских наций.

Ранее стало известно, что руководство «Марселя» уволило со своего поста 46-летнего итальянского главного тренера Дженнаро Гаттузо, с которым провансальцы опустились на девятое место в таблице Лиги 1.