«Марсель» обыграл «Шахтёр» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и украинский «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Германии. Его ассистенты — Кристиан Гиттельман и Марк Борш. Матч завершился со счёто 3:1 в пользу «Марселя». Общий счёт по сумме двух встреч 5:3.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт в матче открыл игрок «Шахтёра» Георгий Судаков. На 23-й минуте нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт в матче.

На 74-й минуте второй гол «Марселя» в матче забил полузащитник Исмаила Сарр. На 81-й минуте третий гол «Марселя» забил полузащитник Жоффрей Кондогбиа.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между этими командами завершился ничьей (2:2). В той встрече в составе «Шахтёра» голами отметились защитник Николай Матвиенко и полузащитник Эгиналдо. За французский клуб голами отметились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Илиман Ндиайе.