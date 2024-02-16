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«Мы разочарованы, потому что позволили победе ускользнуть». Жиго — о ничьей с «Шахтёром»

«Мы разочарованы, потому что позволили победе ускользнуть». Жиго — о ничьей с «Шахтёром»
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Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о первом матче с «Шахтёром» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Марсель» забил на 90-й минуте матча и вышел вперёд (2:1). Голом отметился защитник Илиман Ндиайе. Однако уже на 90+3-й «Шахтёр» благодаря голу защитника Эгиналдо сравнял счёт в домашней встрече (2:2).

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
2 : 2
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Обамеянг – 64'     1:1 Матвиенко – 68'     1:2 Ндиайе – 90'     2:2 Эгиналдо – 90+3'    

«Мы разочарованы, потому что дважды вели в счёте, но позволили победе ускользнуть. Во втором тайме игра развернулась. Теперь нам нужно набраться уверенности, чтобы одержать победу в ответном матче», — приводит слова Жиго официальный сайт УЕФА.

Ранее Обамеянг раскритиковал игру марсельской команды в обороне, сказав, что они должны «шевелить задницами».

Ответная встреча пройдёт 22 февраля на стадионе «Велодром» в 23:00 мск.

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