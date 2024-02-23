Экс-игрок «Динамо» Данилкин: при личном общении Черчесов совершенно другой человек

Защитник тольяттинского «Акрона» Егор Данилкин, являющийся воспитанником московского «Динамо», рассказал о своём опыте работы с экс-тренером бело-голубых Станиславом Черчесовым.

«Станислав Саламович умеет расположить к себе при беседе тет-а-тет, даёт советы. Он может подсказать что-то по-отцовски. Конечно, на публике он кажется одним, но при личном общении он совершенно другой.

В гневе он страшен. Под горячую руку Черчесова лучше не попадаться – это точно. Бутылками он, конечно, не кидался, но я хорошо помню его выражение лица в такие моменты», — приводит слова Данилкина Metaratings.

Напомним, Черчесов тренировал «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015 года.

Данилкин находился в системе бело-голубых с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в трёх матчах за основную команду москвичей, в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место.