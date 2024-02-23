Экс-игрок «Динамо» Данилкин: Кокорин — талантище, но ему немножко не удалось раскрыться

Защитник тольяттинского «Акрона» Егор Данилкин, являющийся воспитанником московского «Динамо», поделился мнением об экс-нападающем бело-голубых и сборной России Александре Кокорине.

«Александр – это талантище, но ему немножко не удалось раскрыться. Может, в своё время на него что-то плохо повлияло, из-за чего Кокорин свернул не туда. Если бы он приложил чуть больше усилий, он бы смог стать топом европейских чемпионатов», — приводит слова Данилкина Metaratings.

Напомним, Кокорин выступал за взрослую команду «Динамо» с 2008 по 2016 год. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и 26 результативными передачами.

С 2022 года Кокорин является футболистом кипрского «Ариса». За это время он сыграл в 53 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 21 гол и сделал восемь ассистов.