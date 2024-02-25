Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Обратной дороги не будет». Министр спорта России Олег Матыцин – о Fan ID

«Обратной дороги не будет». Министр спорта России Олег Матыцин – о Fan ID
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о системе Fan ID, которая используется в Российской Премьер-Лиге.

«Я не считаю, что это имеет отношение к попытке убить футбол. Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Карта болельщика или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. С июля 2022 года Fan ID нужно получать для посещения всех матчей РПЛ.

Оформить Карту болельщика можно, подав заявление на «Госуслугах», а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.

Материалы по теме
Игрок «Рубина» Чумич — о Fan ID: если такое будет в Сербии, просто никто не придёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android