Игрок «Рубина» Чумич — о Fan ID: если такое будет в Сербии, просто никто не придёт

Футболист казанского «Рубина» Никола Чумич высказался о Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«В Греции меня впечатлили болельщики – у клуба невероятные фанаты. Как в Сербии (смеётся). У «Црвены Звезды» и «Партизана» очень мощные болельщики, особенно на баскетболе. Сейчас все говорят о них.

Я знаю, что в РПЛ есть Fan ID. Думаю, это одна из причин, почему в лиге не такая большая посещаемость. Но таковы правила. Если такое будет в Сербии, то просто никто не придёт. Сколько ходило болельщиков на «Воеводину» в Сербии? На еврокубки стадион полный, но обычно – 4–5 тысяч зрителей», — приводит слова Чумича «БИЗНЕС Online».

25-летний Чумич стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года. Последним клубом полузащитника была сербская «Войводина». За свою карьеру футболист также успел поиграть за «Металац», «Раднички» Ниш, греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг» из Хихона и швейцарский «Люцерн».

В нынешнем сезоне РПЛ Никола принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн. Действующее соглашение Чумича с казанцами рассчитано до 30 июня 2027 года.