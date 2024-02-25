«Челси» — первый клуб в Англии, проигравший шесть финалов подряд в национальных кубках

Лондонский «Челси» стал первым английским клубом в истории, который проиграл шесть финалов подряд в национальных кубках.

Напомним, сегодня, 25 февраля, подопечные Маурисио Почеттино уступили в финале Кубка английской лиги «Ливерпулю» — 0:1 (в дополнительное время).

«Ливерпуль» же в 10-й раз в своей истории стал обладателем Кубка английской лиги. Команда установила рекорд Англии по этому показателю.

На 32-й минуте матча Рахим Стерлинг отметился забитым мячом, однако гол отменили из-за офсайда у его партнёра по команде. На 60-й минуте Эндрю Робертсон навесил в центр штрафной площади, где Вирджил Ван Дейк опередил в борьбе на втором этаже Бена Чилуэлла и головой переправил мяч в самый уголок ворот. Но мяч отменили из-за офсайда. На 118-й минуте произошёл навес на ближнюю штангу на Ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаил Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол.