Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал о своём отношении к Игорю Акинфееву

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Много раз говорил о своём отношении к Игорю. Это хороший футболист, у которого за плечами огромная, интересная, полная экшена и всего остального карьера. И она ещё не закончена. Акинфеев — кумир для многих футболистов, болельщиков и не только. У меня к нему может быть только положительное отношение.

По поводу того, что писали журналисты. Меня спросили, хотел бы я повторить путь Игоря Акинфеева. Не помню, что именно ответил, но заголовок не отражал суть моего ответа. Хотел сказать, что не считаю карьеру Игоря Акинфеева идеальной. И я тогда предложил спросить у Игоря, хотел бы он что-то поменять в карьере, какой-то выбор, [исправить] ошибки, он бы наверняка сказал, что да, что у него есть моменты, в которых он поступал неправильно.

Я про это и говорил. Повторять чью-то карьеру или жизнь — неправильно. Нужно идти по своему пути и строить свою карьеру. Ты можешь равняться, но неправильно повторять. Это был мой посыл», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА на протяжении 20 лет (с 2003 года). За это время голкипер завоевал с армейцами 21 трофей, в том числе один Кубок УЕФА (ныне Лига Европы).