Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал, почему стал заниматься футболом, а не баскетболом

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о выборе вида спорта в детстве.

«В моей жизни был такой период, когда мне пришлось выбирать дальнейшее продолжение саморазвития в спорте. У меня был вариант плавание, баскетбол, футбол, может, ещё пару каких-то увлечений. Плаванием я занимался до тех пор, пока не заболел гайморитом. После этого мне пришлось закончить плавание в связи со здоровьем.

А между футболом и баскетболом выбор был прост, так как мне нравилось играть в футбол, я им уже занимался, а отец мой не хотел сильно меня тащить в свою сферу в баскетбол, потому что считал, что я просто маленького роста. Когда я с ним разговаривал, спросил: «Почему ты меня не повёл на баскетбол?» Он говорит: «Ну, я просто не видел, не был уверен в том, что тебя ждёт большое будущее именно в этом спорте». Поэтому он доверился моему выбору и разрешил заниматься тем, что мне нравится. Так и попал в футбол», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду вратарь выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Матвей провёл за «быков» 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 14 голов. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до конца января 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.