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Новичок «Краснодара»: иногда родители запрещали выходить на улицу — там убивали людей

Новичок «Краснодара»: иногда родители запрещали выходить на улицу — там убивали людей
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Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал о своём детстве в Колумбии.

«Мой район был одним из самых страшных и бедных в пригороде Медельина. Иногда родители не разрешали мне выходить на улицу, потому что порой там убивали людей. Время от времени отключали свет из-за того, что за него было нечем платить. Но благодаря работе отца мы смогли из этого выбраться. А сейчас я, как и каждый человек, хочу, чтобы моя семья жила хорошо. Для этого я и работаю», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по итогам 18 проведённых встреч.

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