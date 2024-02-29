Нападающий «Зенита» Кассьерра — об игре в паре с Сергеевым: мы дополняем друг друга

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об игре в паре с форвардом сине-бело-голубых Иваном Сергеевым.

«Зенит» так же много владеет мячом, атакует, старается прессинговать. Поэтому концептуальных отличий тоже нет. Но благодаря Сергееву я получаю больше пространства: люблю уходить в глубину, взаимодействовать с фланговыми игроками. Ване комфортнее постоянно находиться в штрафной, поэтому мы дополняем друг друга», — сказал Кассьерра.

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.