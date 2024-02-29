Форвард «Зенита» Кассьерра: в «Аяксе» меня научили быть центральным нападающим

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вспомнил о времени, проведённом в амстердамском «Аяксе». Колумбиец выступал за нидерландский клуб с 2016 по 2019 год.

«Бергкамп отвечал за нападающих, после каждой тренировки три-четыре человека вместе с ним работали над завершением атак. В какой-то момент передо мной оказался ещё один пример – Клас-Ян Хунтелар, который вернулся в «Аякс» из «Шальке». Хунтелар был совсем не быстрым, но невероятно умным игроком. Я восхищался, как он пролезал между двумя центральными защитниками: тонко чувствовал момент, когда нужно ворваться в эту зону, понимал, как завершить момент. Это искусство для нападающего. В «Аяксе» меня научили быть центральным нападающим», — сказал Кассьерра.

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.