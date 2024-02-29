Мостовой: если бы сейчас меня обкалывали, как перед ЧМ-2002, я бы в тюрьму поехал

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о дисквалификации хавбека туринского «Ювентуса» Поля Погба за допинг.

«В этой ситуации я на стороне Погба. Он не принимал намеренно что-то, чтобы иметь преимущество. Он форсировал своё восстановление от травмы. Плюс в этих законах о медицинских препаратах каждые два года всё меняется. Не думаю, что он стал бы принимать то, что давно изучено. К тому же это не индивидуальный вид спорта.

Не скажу, что обидно за Погба. У него сложилась замечательная карьера: он многое выиграл, везде поиграл. Наверняка будет какая-то апелляция и через года полтора вернётся. 20 лет назад нам кололи лекарства, а через 10 лет они стали запрещёнными.

Я представляю, если бы сейчас у меня взяли анализы, когда я перед чемпионатом мира – 2002 порвал мышцу. Меня там обкалывали куда только можно. Если бы сейчас это проверили, я бы прямо из Японии в тюрьму поехал (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.