Ральф Рангник рекомендовал «Манчестер Юнайтед» Нагельсмана — Холл

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рекомендовал боссам клуба главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Пит Холл в социальной сети X (ранее «Твиттер»).

Контракт Нагельсмана со сборной Германии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. При этом немецкий специалист ещё пока не знает, где продолжит работу после международного турнира, поэтому в последнее время появляется информация об интересе к тренеру со стороны различных клубов.

Так, ранее сообщалось о том, что Нагельсман является кандидатом на должность главного тренера в мюнхенскую «Баварию», которую в конце сезона покинет Томас Тухель, «Ливерпуль», откуда летом уйдёт Юрген Клопп, и дортмундскую «Боруссию», руководство которой не устраивают нынешние результаты команды, а также «Ньюкасл».