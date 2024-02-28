Юлиан Нагельсман летом может стать тренером «Ньюкасла» — Кристиан Фальк

Английский «Ньюкасл Юнайтед» летом хочет назначить главным тренером немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана, сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт Нагельсмана со сборной Германии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. При этом немецкий специалист ещё пока не знает, где продолжит работу после международного турнира. Кроме того, интересы Нагельсмана представляет то же агентство, которое ведёт дела защитника «Ньюкасл Юнайтед» Фабиана Шера.

Напомним, ранее сообщалось, что Нагельсман является кандидатом на должность главного тренера в мюнхенскую «Баварию», которую в конце сезона покинет Томас Тухель, «Ливерпуль», откуда летом уйдёт Юрген Клопп, и дортмундскую «Боруссию», руководство которой не устраивают нынешние результаты команды.