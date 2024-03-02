Батчи объяснил, почему решил остаться в «Краснодаре», несмотря на интерес из Европы и МЛС

Ангольский полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал, почему принял решение остаться в стане «быков», несмотря на интерес со стороны клубов из Европы и американской МЛС.

«Мы боремся за титул, клуб растёт с каждым днём. Я почувствовал, что «Краснодар» очень хочет, чтобы я остался и продлил контракт. Мне было приятно понимать, что во мне нуждаются», — приводит слова Батчи Metaratings.

Напомним, в конце 2023 года футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы Батчи, подтвердил информацию об интересе со стороны европейских и американских клубов. В январе 2024 года «Краснодар» объявил о продлении контракта с ангольским футболистом. Соглашение рассчитано на 3,5 года, до конца июня 2027 года.