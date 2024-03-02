ЦСКА зарубится с аутсайдером, «Краснодар» — с «Рубином». Онлайн первого тура РПЛ в 2024-м

Привет, друзья! Первый после зимнего перерыва тур РПЛ продолжится четырьмя субботними матчами. В этом онлайне мы осветим события трёх встреч, а за игрой «Зенит» — «Спартак» будем следить в отдельном лайве.
Первый матч дня пройдёт в столице — в гости к ЦСКА приехал «Оренбург». Армейцы ушли на зимний перерыв на восьмом месте в таблице, но это явно не то, на что рассчитывает команда Владимира Федотова. «Оренбургу» тоже очень нужны очки, чтобы как можно скорее обезопасить себя от вылета.
Следом лидирующий в чемпионате «Краснодар» примет «Рубин». «Быки» оторвались от «Зенита» на два очка, поэтому каждая осечка может оставить команду Владимира Ивича без первого места. Встреча с казанским клубом наверняка получится тяжёлой, ведь «Рубин» в последних восьми турах проиграл всего один раз.
«Ахмат» и «Урал» отчаянно рубятся за то, чтобы остаться в РПЛ на новый сезон. Концовку первой части сезона обе команды завалили. «Ахмат» одержал всего одну победу в последних 11 встречах, «Урал» выиграл один раз за предыдущие 13 матчей в РПЛ. Кто первым придёт в себя?
«Чемпионат» будет следить за всеми событиями субботних матчей 19-го тура РПЛ.
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