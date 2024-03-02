«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас», Вернер забил дебютный гол

2 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Лондоне (Англия) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В первом тайме обошлось без забитых мячей. На 59-й минуте Эберечи Эзе открыл счёт в игре и тем самым вывел гостей вперёд. Лондонский клуб сумел отыграться на 77-й минуте. Этому поспособствовал Тимо Вернер, который впервые отличился за шпор. Уже спустя три минуты «Тоттенхэм» забил второй гол. На сей раз у хозяев забил Кристиан Ромеро. В компенсированное время Сон Хын Мин установил окончательный счёт на табло.
«Тоттенхэм» за 27 туров чемпионата Англии по футболу набрал 50 очков. Команда из Лондона занимает пятое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 28 очками пребывает на 14-й позиции.
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