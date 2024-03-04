Антон Миранчук может перейти в «Нант»

Французский «Нант» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку. Стороны обсуждают возможное подписание футболиста ближайшим летом, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, представители «Нанта» уже провели неформальную встречу с представителями Миранчука. Ранее СМИ сообщали об интересе к Антону со стороны турецких клубов.

Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает по окончании сезона-2023/024. «Нант» после 24 туров чемпионата Франции занимает 14-е место в турнирной таблице.

Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.