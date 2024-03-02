Что зимой творилось ниже РПЛ? Море трансферов и отставки перед жёсткой борьбой за золото

Трёхмесячная пауза завершилась не только в РПЛ, но и в турнирах рангом пониже. Фиксируем изменения в Первой и Второй лигах, а также вспоминаем, что там вообще происходило.

В Первой лиге небывалая плотность наверху

Таблица бывшей ФНЛ — её лучшая реклама. Только вдумайтесь, пятёрку лидеров Мелбет Первой лиги разделяют всего два очка! Ну не сказка ли? На вершине пока что махачкалинское Динамо (37 очков), рядом располагаются «Химки» (36), «Акрон», «Тюмень» и «Арсенал» (по 35). И ведь не сильно отстала ещё и «Алания» (32). Именно эти команды и разыграют четыре путёвки в Премьер-Лигу: две прямые и две – в стыки с представителями РПЛ.

Группа лидеров Первой лиги

Ничего не понятно и внизу. На понижение в классе претендует даже «КАМАЗ», хотя, формально он находится в первой половине таблицы. Всех конкурентов перечислять нет смысла: их слишком много.

Группа аутсайдеров Первой лиги

Что новенького?

Теперь кратко пройдёмся по главным зимним изменениям в лиге. Во-первых и в самых главных, 1 февраля Махачкалу покинул Курбан Бердыев. Он в одностороннем порядке расторг контракт, потому что, как сообщил «БИЗНЕС Online», его не устраивал малый бюджет «Динамо» и периодические вмешательства в тренировочный процесс президента клуба — Гаджи Гаджиева. Место мэтра занял Хасанби Биджиев — некогда заметный вратарь «Локомотива», а в недавнем прошлом тренер «Спартака-Нальчика» и «Ротора». В плане опыта между специалистами пропасть.

Хасанби Биджиев Фото: dinamo-mx.ru

Поменял тренера и «Акрон»: с 8 декабря его игрой рулит известный по работе в «Алании» Заур Тедеев. Ему выписали мощное усиление: Артура Галояна (забил восемь мячей в прошлом сезоне Первой лиги как раз за владикавказцев) и Никиту Глушкова (пять ассистов за «Енисей» в нынешнем розыгрыше).

Болельщики «Спартака» наверняка теперь притопят за «Енисей», ведь красноярцев 10 января возгласил Андрей Тихонов. И тут же по старой привычке пригласил 25-летнего сына Дениса из «Родины-2». Плюс Андреа Чуканова из «Тюмени», которого вы можете помнить по выступлениям за «Оренбург» в РПЛ.

Другая важная тренерская рокировка произошла в «Торпедо» — в середине января туда вместо Артёма Горлова пожаловал Олег Кононов. Специалист привёл за собой несколько игроков «Сатурна». Также чёрно-белые арендовали из РПЛ Ивана Кузьмичёва («Локомотив») и Романа Тугарева («Ростов»).

Солидно усилилась и «Родина»: подписала двух бразильцев (Марсиньо, которого когда-то даже вызывали в сборную, и Ориньо), Артёма Мещанинова из «Сочи», Даниила Куликова из «Локо» и Александра Юшина из «Урала». До зоны плей-офф семь очков, и, похоже, минимум туда команда Франка Артиги и метит.

«Химки» Андрея Талалаева укрепили оборону: арендовали торпедовца Юрия Журавлёва, который бегал в РПЛ за «Уфу» и «Ахмат», плюс забрали оттуда же Романа Юзепчука и нигерийца Самину Абдуллахи из Махачкалы. Неплохо было бы укрепить и атаку, но там и так вполне успешно играет спартаковский воспитанник Александр Руденко. Да и вообще, лучший бомбардир клуба — Хетаг Хосонов (четыре гола).

«Аланию» в декабре возглавил творивший сказку в Кубке России с «Акроном» Евгений Калешин. И эпатажный тренер толком не усилился, но во Владикавказе и так хватает кадров. Ещё и Алексей Татаев вернулся из аренды в «Окжетпесе». А ведь несколько лет назад он играл в Высшей лиге Чехии за «Младу Болеслав».

Евгений Калешин Фото: fcalania.com

Из широко известных новичков также нельзя не отметить возвращение в «Волгарь» Вячеслава Кротова из «Пари НН». Пара Кротов — Жамалетдинов (забивал в Лиге чемпионов за ЦСКА) в нападении астраханцев — просто пушка. И она должна зарешать в борьбе за выживание.

Заметно укрепились «Черноморец» Вадима Гаранина и «Арсенал» Александра Сторожука. Новороссийцы оформили аж 17 новичков, в том числе воспитанника «Краснодара» Олега Ланина. Туляки же комплектовались не так активно, но не менее эффектно: вернули в Россию из сербского «ИМТ Белград» Александра Зуева, оформили двух игроков минского «Динамо» (Иван Бахар и Алексей Вакулич) и Евгения Шевченко из «Торпедо Жодино». И не просто так, ведь лучший бомбардир команды и всей Первой лиги Джонатан Окоронкво надолго выбыл из-за травмы. Это колоссальная потеря.

Джонатан Окоронкво Фото: arsenaltula.ru

В первом круге безумно удивляла «Тюмень». Зимой она толком не выходила на рынок, но главное — ей удалось сохранить всех лидеров. А спрос на них точно был.

Хорошо, а что со Второй лигой?

Те, кто давно не видел её таблицу, могут сойти с ума. Как сказал бы один мемный персонаж, попробуем, попытаемся объяснить. ЛЕОН-Вторую лигу поделили на две категории: элитную из 20 команд и уровнем ниже с привычным региональным делением и переходом на систему «весна-осень», который давно напрашивался. Двадцатку топов, в свою очередь, раздробили на «Золотую» и «Серебряную» группы с ротацией между ними. В первой участвуют лучшие представители старой Второй лиги и вылетевшие из Первой. Чтобы синхронизировать «весну-осень» и «осень-весну», чемпионат проводят в два этапа.

Это если вкратце. Подробнее можете почитать в нашем другом материале, уж слишком много там нюансов:

Пока с теми, кто повысится в классе, вообще ничего не ясно, так как с возобновлением сезона все в равных условиях. Кроме «Краснодара-2», который был лучшим осенью и уже гарантировал себе стыковые матчи с третьей командой весеннего отрезка (только надо не вылететь вниз). Хотя попасть своими силами в топ-2 — задача вполне посильная: двое лучших пробьются в Первую лигу напрямую. Пару футболистов оттуда вы наверняка знаете: русского Холанда Александра Кокшарова (его активно наигрывают и в основе лидера РПЛ) плюс опытного Камиля Муллина (выступал в Премьер-Лиге за «Рубин» и «Ротор»). Тренер юных «бычков» тоже прекрасно известен — легендарный Николай Писарев.

Другие фавориты — как раз таки «Ротор» и «Уфа». Волгоградцы даже во Второй лиге собирают по 14,3 тысячи человек на домашних матчах — не зря играют на принимавшей ЧМ-2018 арене. Зрители явно соскучились хотя бы по Первой лиге, и команда за неё борется. Осенью, например, выдала трёхматчевую победную серию, но из-за проблем в начале сезона (три ничьих и два поражения) отстала от «Краснодара-2» на пять очков. Тащат её два арендованных у «Урала» вингера — Даниил Арсентьев и Рамазан Гаджимурадов.

Уфимцы тоже стартовали ещё хуже: одна победа и четыре слива в восьми первых встречах. А потом завелись и не догнали парней Писарева всего на два очка. Спасибо сменившему Сергея Гуренко Евгению Харлачёву. Правда, у клуба никуда не делись проблемы с финансами. По слухам, на сборах футболисты из-за четырёхмесячных долгов не вышли на тренировку. По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», скоро в «Уфе» появится новый гендиректор, и тогда ситуация наверняка улучшится. Игроки вроде собственного воспитанника, 19-летнего Миграна Агеяна (пять голов в 12 матчах) этого заслуживают.