Степашин объяснил, почему «Динамо» просело в концовке матча с «Локомотивом»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Функционер дал понять, что первый тайм динамовцы провели лучше, чем второй. Однако, по мнению Степашина, команда заслужила победу.

«Первый тайм был полностью за «Динамо», играли прекрасно. Такой, по сути дела, чемпионский стиль, я бы сказал. Во втором тайме главный тренер «Локомотива» Галактионов сделал хорошие перестановки, выпустил футболистов, которых я называю «бегунками». И, конечно, второй тайм проходил более сложно, чем первый. Хотя в целом, конечно, игра хорошая. И три очка мы взяли по делу. Можем побороться теперь не только за третье место, как мне кажется.

Почему «Динамо» просело в концовке? Это психология. Физически команда была готова хорошо. И замены произошли. У нас ведь, по сути дела, два состава могут играть. Просели чисто психологически», – цитирует Степашина «КП Спорт».

Напомним, 3 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.