Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Степашин объяснил, почему «Динамо» просело в концовке матча с «Локомотивом»

Степашин объяснил, почему «Динамо» просело в концовке матча с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Функционер дал понять, что первый тайм динамовцы провели лучше, чем второй. Однако, по мнению Степашина, команда заслужила победу.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Первый тайм был полностью за «Динамо», играли прекрасно. Такой, по сути дела, чемпионский стиль, я бы сказал. Во втором тайме главный тренер «Локомотива» Галактионов сделал хорошие перестановки, выпустил футболистов, которых я называю «бегунками». И, конечно, второй тайм проходил более сложно, чем первый. Хотя в целом, конечно, игра хорошая. И три очка мы взяли по делу. Можем побороться теперь не только за третье место, как мне кажется.

Почему «Динамо» просело в концовке? Это психология. Физически команда была готова хорошо. И замены произошли. У нас ведь, по сути дела, два состава могут играть. Просели чисто психологически», – цитирует Степашина «КП Спорт».

Напомним, 3 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
«Динамо» вернулось в чемпионскую гонку РПЛ
«Динамо» вернулось в чемпионскую гонку РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android