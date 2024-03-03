«Динамо» вернулось в чемпионскую гонку РПЛ

«Локомотив» провалил первый тайм, но был близок к тому, чтобы отыграться со счёта 0:2.

Наконец-то мы дождались по-настоящему яркого матча после возобновления сезона РПЛ. «Динамо» и «Локомотив» выдали весёлое столичное дерби. Бело-голубые победили и сократили отставание от лидеров – до двух очков от «Зенита» и до четырёх – от «Краснодара».

Из двух новичков «Локомотива» в основу попал один – центральный защитник Ньямси. Форвард Хамулич начал дерби на скамейке запасных. У «Динамо» в заявке были только знакомые лица, так как бело-голубые стали единственным клубом РПЛ, не купившим никого в зимнее трансферное окно. Ещё обратил на себя внимание тот факт, что в стартовых составах не оказалось Пиняева и Скопинцева.

В дебюте встречи была разведка боем. Много желания у футболистов, но и много брака. Железнодорожники побольше владели мячом, оба соперника стремились играть на скорости в переходных фазах. Но вскоре стало понятно, что как минимум в первом тайме «Динамо» будет лучше. Команда Марцела Лички выглядела легче, быстрее. «Локомотив» имел проблемы в опорной зоне, где Карпукас с Бариновым не всегда принимали верные решения как при обороне, так и на мяче. То ли недостаток игровой практики сказывается, то ли причина в том, что им самим плохо помогал атакующий квартет Миранчук – Глушенков – Тикнизян – Дзюба.

«Динамо» первый же голевой момент превратило в гол. Его во многом создал за счёт индивидуальных действий «десятка» Карраскаль. Сильянов легко дал себя обыграть колумбийцу, который сделал голевой пас на Бителло, а самый дорогой летний новичок РПЛ переправил мяч в сетку ударом в касание. Помешать бразильцу не успел спешивший на подстраховку Морозов. Несмотря на это, нельзя сказать, что российский центрбек слабо смотрелся на фоне Ньямси. Француз тоже действовал небезошибочно, чувствуется, что у огромного Ньямси есть проблемы со скоростными качествами и резкостью. Хотя человек играл в топ-5.

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До перерыва скорее «Динамо» было ближе ко второму голу на контрвыпадах, нежели «Локомотив» к тому, чтобы сравнять счёт. За исключением одного эпизода. Лаксальт сфолил на жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в сезоне РПЛ (следовательно, он заработает автоматическую дисквалификацию на следующий тур), а штрафной завершился попаданием Митая в крестовину. Динамовцы просто бросили албанца в собственной штрафной.

Реакция тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на происходящее – двойная замена перед началом второго тайма. Миранчук с Дзюбой не попали в игру и отправились отдыхать. Форварды команд Дзюба и Тюкавин сделали по 15 касаний мяча до перерыва, но Артём – только одно в чужой штрафной, а Константин – четыре. Да и по движению Тюкавин давал своей команде намного больше. Выход в атаку Сулейманова едва не принёс быстрые плоды, когда провалилась зона Дасы и Бальбуэны, и Тимур отправил мяч в сетку после прострела. Но – из офсайда.

«Локомотив» увеличил командную скорость за счёт свежих игроков, а забило в быстрой атаке «Динамо»! Опять не лучшим образом действовал тяжеловатый Ньямси: создал глубину, позволил Тюкавину, несмотря на преимущество в габаритах, принять мяч и отдать голевую передачу на Макарова. Дениса потеряли, и правый вингер двумя касаниями решил эпизод, пробив низом.

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По такой неудачной для «Локомотива» игре впереди хотелось посмотреть на Хамулича. Но Галактионов почему-то не выпустил форварда-новичка, хотя поменял почти всю группу атаки. Железнодорожники не нагружали работой Лещука, который, вероятно, заскучал в воротах. Даже когда центр защиты «Динамо» провалился и Сулейманов мог убегать один на один, имея запас в несколько метров, сейвы голкипера не потребовались. Форвард сотворил что-то странное: не оценил ситуацию и просто покатил мяч… в офсайд Пиняеву.

Однако зная, как «Локомотив» умеет проводить последние минуты, стоило ждать чуда в концовке. И оно едва не случилось! Одна из замен от Галактионова всё-таки сыграла за 10 минут до конца: Жемалетдинов в полукруге ловко ушёл от Чавеса и забил от штанги.

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В компенсированное время Фернандес снял мяч с ноги Тикнизяна, а Лещук потащил из нижнего угла. Ух, какой был финал у этого дерби! «Динамо» с трудом сохранило заслуженную в целом победу, намного превзойдя «Локо» по ударам – 13:7 (в створ – 5:3).