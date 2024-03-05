Экс-защитник «Зенита» Шкртел: футболу будет очень не хватать Юргена Клоппа

Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел высказался о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе, который по завершении нынешнего сезона покинет английский клуб.

«Я был потрясён, когда услышал, что Юрген уходит. Когда я разговаривал с ним на предсезонном туре «Ливерпуля» в Сингапуре прошлым летом, он был действительно позитивен и взволнован предстоящими переменами. Это было похоже на начало новой эры.

Но почти 25 лет работы менеджером — это очень непростое дело. И речь не только о тренировках и матчах, но и обо всём, что было до и после — анализе, встречах, поиске новых игроков. Он устал и нуждается в перерыве. Мы должны уважать это и пожелать ему всего наилучшего. Я надеюсь, что он вернётся к работе, потому что футболу его действительно будет не хватать», — приводит слова Шкртела The Athletic.