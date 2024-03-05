Экс-игрок «Зенита» Шкртел: ещё в «Ливерпуле» было видно, что Хаби Алонсо станет тренером

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел высказался о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, с которым он играл в «Ливерпуле».

«Да, это было видно. Глядя на него, можно было подумать, что однажды он точно станет тренером. Когда я пришёл в «Ливерпуль», меня поразил Хаби, поразило то, как он тренируется, как играл, что и когда говорил. Он был из тех парней, кто знает абсолютно всё, кто беззаветно любит футбол. Я знал, что он начал тренерскую карьеру в Испании (в молодёжной команде «Реала Сосьедад». — Прим. «Чемпионата»), но удивился, когда мне сказали, что Хаби перебрался в Германию.

В «Байере» он отлично справляется со своей работой. То, как они играют и как доминируют, даже в матче с такой командой, как «Бавария», — это чистое безумие. Я очень рад за него. Он всё ещё молодой тренер, но уже очень успешный, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Шкртела The Athletic.