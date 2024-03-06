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Хенрик Ларссон: я устал от футбола, так как он больше, чем когда-либо, посвящён деньгам

Хенрик Ларссон: я устал от футбола, так как он больше, чем когда-либо, посвящён деньгам
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Экс-форвард «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Хенрик Ларссон высказался о деньгах в футболе.

«Я устал от игры, потому что сейчас она больше, чем когда-либо, посвящена деньгам. Я понимаю, что заработал на своей карьере хорошие деньги. Вы не можете сравнивать меня с рабочим на фабрике. Для меня, как для профессионального игрока, деньги никогда не были важны. Главное было играть в футбол, любовь к игре», — приводит слова Ларссона Euro Foot.

52-летний Ларссон является воспитанником шведского «Хёгаборга». За свою карьеру Хенрик успел поиграть за нидерландский «Фейеноорд», шотландский «Селтик», испанскую «Барселону», шведский «Хельсингборг» и английский «Манчестер Юнайтед». За основную сборную Швеции форвард провёл 106 матчей и забил 37 мячей.

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