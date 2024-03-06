Рафаэл Леау: футбол — это волшебство и радость, я поклонник эстетики и красоты в игре

Крайний нападающий итальянского «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау рассказал, что для него значит футбол.

«Футбол — это волшебство и радость. Люди, которые думают только о статистике, меня злят. Людей нужно развлекать, чтобы и я мог повеселиться. Я поклонник эстетики и красоты. В футболе, моде, музыке и любви. Я люблю великие голы, конечно, я хотел бы забивать больше, но я также делаю передачи, я полноценный игрок», — приводит слова Леау Euro Foot.

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.