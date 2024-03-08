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Масалитин: ЦСКА ждёт очень непростой матч с «Крыльями Советов»

Масалитин: ЦСКА ждёт очень непростой матч с «Крыльями Советов»
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и самарскими «Крыльями Советов». Напомним, игра состоится сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» ещё в первой игре показали, что могут играть в футбол. У себя дома они действуют достаточно агрессивно — забивают гол в первые 15–20 минут. У них хорошо работают фланги, выходят из обороны и ловят контратаки. В конце за счёт замен и своей молодости могут прибавить. ЦСКА ждёт очень непростой матч.

С возвращением Дивеева больших проблем у ЦСКА в обороне нет. В матче с «Оренбургом» были проблемы в созидании и завершении», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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