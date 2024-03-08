Российский футбольный союз опубликовал поздравление с 8 марта

Российский футбольный союз (РФС) в своём телеграм-канале поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.

«С Международным женским днём. РФС поздравляет всех представительниц прекрасного пола с праздником и желает побед, здоровья и больше поводов для радости!» — говорится в сообщении пресс-службы РСФ.

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. В России этот праздник является государственным и включает в себя устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов и подарков. Отметим, что сегодня, 8 марта, пройдёт первый матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов». Игра состоится в Самаре и начнётся в 14:00 по московскому времени.