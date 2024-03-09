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Хвича Кварацхелия забил четыре мяча в трёх последних играх за «Наполи»

Хвича Кварацхелия забил четыре мяча в трёх последних играх за «Наполи»
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил четыре мяча в трёх последних играх за итальянскую команду. Он открыл счёт в матче 28-го тура Серии А с «Торино». Спустя несколько минут парагвайский нападающий «Торино» Антонио Санабрия сравнял счёт. Команды сыграли вничью — 1:1.

Италия - Серия А . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 Кварацхелия – 61'     1:1 Санабрия – 64'    

Ранее Кварацхелия отметился дублем в матче с «Сассуоло» (6:1) и положил мяч в ворота туринского «Ювентуса» (2:1). В общей сложности в нынешнем сезоне грузинский футболист принял участие в 25 матчах за «Наполи» в Серии А, отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Контракт Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до конца июня 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока — € 80 млн.

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