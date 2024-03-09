Хвича Кварацхелия забил четыре мяча в трёх последних играх за «Наполи»

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил четыре мяча в трёх последних играх за итальянскую команду. Он открыл счёт в матче 28-го тура Серии А с «Торино». Спустя несколько минут парагвайский нападающий «Торино» Антонио Санабрия сравнял счёт. Команды сыграли вничью — 1:1.

Ранее Кварацхелия отметился дублем в матче с «Сассуоло» (6:1) и положил мяч в ворота туринского «Ювентуса» (2:1). В общей сложности в нынешнем сезоне грузинский футболист принял участие в 25 матчах за «Наполи» в Серии А, отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Контракт Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до конца июня 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока — € 80 млн.