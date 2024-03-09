«Вулверхэмптон» обыграл «Фулхэм» в матче 28-го тура АПЛ

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Завершились матчи 28-го тура АПЛ, стартовавшие в 18:00 по московскому времени.

На стадионе Молине (Вулверхэмптон, Англия) местная команда принимала «Фулхэм». Игра завершилась победой «Вулверхэмптона», который обыграл соперника со счетом 2:1.

Первый гол в мачте забил на 52-й минуте защитник хозяев Райан Аит-Нури, которому ассистировал Тоти. На 67-й минуте окончательный счёт в матче установил защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду с передачи Жоао Гомеса. На 99-й минуте забил игрок гостей Алекс Айуоби.

Таким образом, после 28 туров АПЛ «волки» располагаются на восьмом месте, имея в своём активе 41 очко. «Фулхэм» после поражения остался на 12-й строчке с 35 очками.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» играл с «Лутон Таун». Встреча завершилась со счётом 1:1. На 11-й минуте забил игрок «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, которому ассистировал Даниэль Муньос. На 96-й минуте с пенальти сравнял счёт в матче игрок «Лутон Таун» Кали Вудроу.

По итогам 28 матчей «Кристал Пэлас» расположился на 14-м месте с 29 очками. «Лутон Таун» занимает 18-е место, имея в своём активе 21 очко и игру в запасе.

Также завершилась встреча между «Борнмутом» и «Шеффилд Юнайтед», которая проходила на стадионе Виталити — Дин Корт (Борнмут, Англия). Матч закончился со счётом 2:2.

На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Густаво Хамер. На 64-й минуте матча преимущество «Шеффилд Юнайтед» удвоил Джек Робинсон. На 74-й минуте отставание хозяев сократил нападающий «Борнмута» Данго Уаттара. В компенсированное к матчу время (на 92-й минуте) счёт сравнял нападающий Энес Унал. Отметим, что на 15-й минуте матча пенальти в составе «Борнмута» не реализовал нападающий Доминик Соланке.

По итогам 28 матчей «Шеффилд Юнайтед» расположился на 19-м месте с 14 очками. «Борнмут» занимает 13-е место, имея в своём активе 32 очка и игру в запасе.