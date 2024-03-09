Конате: не знаю, буду ли голосовать на выборах президента. Но почему бы и нет?

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос, будет ли он участвовать в предстоящих выборах президента РФ.

«Я ещё не знаю, буду ли голосовать на выборах президента. Посмотрим, но почему бы и нет?» — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Конате родился в Кот-д’Ивуаре. Он выступает за сборную Буркина-Фасо. Летом 2023 года футболист сообщил о получении российского гражданства. В грозненской команде нападающий выступает с сезона-2021/2022.

Напомним, восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Отметим, что матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги, которые должны были состояться в марте, перенесены на 23-25 апреля. Решение было связано с предстоящими выборами президента России.