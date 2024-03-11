Сарвели оценил своё выступление в первой половине сезона на три с минусом

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели охарактеризовал свою игру в первой половине сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сложно ответить. Мало игровой практики было, хотелось бы, конечно, почаще выходить на поле, проводить на нём побольше времени, помогать команде. Считаю, примерно на тройку с минусом отыграл», — приводит слова Сарвели пресс-служба «Локомотива».

Напомним, Владислав Сарвели подписал трёхлетний контракт с московским клубом в июне 2023 года. За «Локомотив» нападающий сыграл в общей сложности 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. На данный момент московский клуб находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу с 32 очками, набранными в 20 матчах.

Следующий матч «Локомотива» пройдёт 31 марта на РЖД Арене, где команда встретится с «Краснодаром».