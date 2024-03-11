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РПЛ-2023/2024, таблица чемпионата России, прогноз на концовку сезона: какое место займут Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА

Народная таблица РПЛ. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?
Никита Паглазов
Народная таблица РПЛ
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Кто заберёт титул, кто войдёт в топ-3, а кто отправится в «Лучшую лигу мира»?

РПЛ выходит на финишную прямую. 20 туров — это две трети сезона. Важнейшая отметка: мы уже понимаем, кто поборется за золото и медали, а кто — за выживание. «Чемпионат» предлагает читателям выбрать, на каком месте вы хотели бы видеть ту или иную команду.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Новички «Зенита» показали, что их не зря забрали из Бразилии:
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Кажется, «Зенит» опять угадал с бразильцами. Как минимум — с двумя из трёх
Рейтинг: на каком месте вы хотите видеть клуб РПЛ по итогам сезона?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

«Краснодар»

Текущее место: 2-е

«Быки» впервые в истории близки к победе в РПЛ. Первое место уже упущено, но шанс вернуться на вершину наверняка ещё подвернётся.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
2 место

«Динамо»

Текущее место: 3-е

«Динамо» показало классный футбол в матче с «Локомотивом», да и с «Ахматом» команда Лички справилась. Теперь бело-голубые подтянулись к лидерам. Удастся ли выйти победителями в «золотой» гонке?

Фото: pfcks.ru
3 место

«Крылья Советов»

Текущее место: 8-е

Самарцы показывают симпатичный футбол и классно провели первую часть сезона. «Крыльям» тяжело соревноваться с топ-клубами РПЛ, однако есть шанс зацепиться за высокое итоговое место.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

ЦСКА

Текущее место: 4-е

В прошлом сезоне армейцы завоевали серебро. Пока что дела у ЦСКА складываются не так успешно, но после победы над «Крыльями» команда Федотова взлетела по таблице.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
5 место

«Ростов»

Текущее место: 10-е

Команда Валерия Карпина до 30-го тура прошлого чемпионата боролась за медали. А в сезоне-2023/2024 «Ростов» упал во вторую часть таблицы. Но ещё есть время забраться выше.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

«Факел»

Текущее место: 11-е

Сергей Ташуев сделал из «Факела» команду с симпатичной игрой. В прошлом сезоне воронежцы героически сражались за выживание. А теперь существует вероятность остаться в РПЛ без стыковых матчей. Чего только стоит выездная победа над «Спартаком»!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

«Балтика»

Текущее место: 15-е

Впервые за 25 лет «Балтика» оказалась в РПЛ. Калининградцы не хотят обратно в Первую лигу, но пока что идут на 15-м месте. Спасут ли команду зимние трансферы и работа Сергея Игнашевича?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

«Пари Нижний Новгород»

Текущее место: 9-е

Нижегородцы в прошлом сезоне остались в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах над «Родиной». А сейчас команда Юрана идёт в середине таблицы. «Пари НН» в решающей части сезона способен оказаться ещё выше либо скатиться к борьбе за выживание.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9 место

«Спартак»

Текущее место: 6-е

Команда Гильермо Абаскаля — хедлайнер в медиа. «Спартак» постоянно дарит громкие новости, влияющие на обстановку в клубе. Но красно-белые всё равно остаются в борьбе за медали.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

«Локомотив»

Текущее место: 5-е

Михаил Галактионов возглавил «Локо» в прошлом сезоне, когда команде грозил вылет. Сейчас красно-зелёные находятся в гонке за медалями. Сможет ли «Локо» попасть в топ-3 впервые за три года?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

«Урал»

Текущее место: 13-е

«Урал» классно начал чемпионат и даже временно шёл первым. Однако екатеринбуржцы после 5-го тура выиграли всего один матч, из-за чего упали в зону стыков. Найдёт ли Виктор Гончаренко способ выбраться из неё?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
12 место

«Рубин»

Текущее место: 7-е

«Рубин» вернулся в РПЛ перед стартом нынешнего сезона. Рашид Рахимов проделал классную работу: казанцы идут в верхней части таблицы и имеют шансы забраться ещё выше.

Фото: fc-zenit.ru
13 место

«Зенит»

Текущее место: 1-е

Действующий чемпион снова первый в таблице. Получится у «Зенита» удержаться на вершине и выиграть золото в шестой раз подряд?

Фото: fcorenburg.ru
14 место

«Оренбург»

Текущее место: 14-е

«Оренбург» проводит свой пятый сезон в РПЛ в истории. И рискует вылететь в Первую лигу после двух лет в элите. От 15-го места «Оренбург» отделяют всего два очка, а от спасительного 12-го — четыре. Где окажется команда Давида Деограсии по итогам 30 туров?

Фото: pfcsochi.ru
15 место

«Сочи»

Текущее место: 16-е

Серебряный призёр РПЛ-2021/2022 замыкает турнирную таблицу. Зимой в команду пришёл экс-тренер «Барселоны» и сборной Испании Роберто Морено, а также целый десант новых футболистов. Задача — спасти «Сочи» от вылета.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
16 место

«Ахмат»

Текущее место: 12-е

Грозненцы отвыкли бороться за выживание, но в нынешнем сезоне дела у команды складываются не очень успешно. Однако из зоны прямого вылета и стыков «Ахмат» выбрался. Задача — сохранить место в РПЛ.

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