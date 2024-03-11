Народная таблица РПЛ. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?

РПЛ выходит на финишную прямую. 20 туров — это две трети сезона. Важнейшая отметка: мы уже понимаем, кто поборется за золото и медали, а кто — за выживание. «Чемпионат» предлагает читателям выбрать, на каком месте вы хотели бы видеть ту или иную команду.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Краснодар»
Текущее место: 2-е
«Быки» впервые в истории близки к победе в РПЛ. Первое место уже упущено, но шанс вернуться на вершину наверняка ещё подвернётся.
«Динамо»
Текущее место: 3-е
«Динамо» показало классный футбол в матче с «Локомотивом», да и с «Ахматом» команда Лички справилась. Теперь бело-голубые подтянулись к лидерам. Удастся ли выйти победителями в «золотой» гонке?
«Крылья Советов»
Текущее место: 8-е
Самарцы показывают симпатичный футбол и классно провели первую часть сезона. «Крыльям» тяжело соревноваться с топ-клубами РПЛ, однако есть шанс зацепиться за высокое итоговое место.
ЦСКА
Текущее место: 4-е
В прошлом сезоне армейцы завоевали серебро. Пока что дела у ЦСКА складываются не так успешно, но после победы над «Крыльями» команда Федотова взлетела по таблице.
«Ростов»
Текущее место: 10-е
Команда Валерия Карпина до 30-го тура прошлого чемпионата боролась за медали. А в сезоне-2023/2024 «Ростов» упал во вторую часть таблицы. Но ещё есть время забраться выше.
«Факел»
Текущее место: 11-е
Сергей Ташуев сделал из «Факела» команду с симпатичной игрой. В прошлом сезоне воронежцы героически сражались за выживание. А теперь существует вероятность остаться в РПЛ без стыковых матчей. Чего только стоит выездная победа над «Спартаком»!
«Балтика»
Текущее место: 15-е
Впервые за 25 лет «Балтика» оказалась в РПЛ. Калининградцы не хотят обратно в Первую лигу, но пока что идут на 15-м месте. Спасут ли команду зимние трансферы и работа Сергея Игнашевича?
«Пари Нижний Новгород»
Текущее место: 9-е
Нижегородцы в прошлом сезоне остались в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах над «Родиной». А сейчас команда Юрана идёт в середине таблицы. «Пари НН» в решающей части сезона способен оказаться ещё выше либо скатиться к борьбе за выживание.
«Спартак»
Текущее место: 6-е
Команда Гильермо Абаскаля — хедлайнер в медиа. «Спартак» постоянно дарит громкие новости, влияющие на обстановку в клубе. Но красно-белые всё равно остаются в борьбе за медали.
«Локомотив»
Текущее место: 5-е
Михаил Галактионов возглавил «Локо» в прошлом сезоне, когда команде грозил вылет. Сейчас красно-зелёные находятся в гонке за медалями. Сможет ли «Локо» попасть в топ-3 впервые за три года?
«Урал»
Текущее место: 13-е
«Урал» классно начал чемпионат и даже временно шёл первым. Однако екатеринбуржцы после 5-го тура выиграли всего один матч, из-за чего упали в зону стыков. Найдёт ли Виктор Гончаренко способ выбраться из неё?
«Рубин»
Текущее место: 7-е
«Рубин» вернулся в РПЛ перед стартом нынешнего сезона. Рашид Рахимов проделал классную работу: казанцы идут в верхней части таблицы и имеют шансы забраться ещё выше.
«Зенит»
Текущее место: 1-е
Действующий чемпион снова первый в таблице. Получится у «Зенита» удержаться на вершине и выиграть золото в шестой раз подряд?
«Оренбург»
Текущее место: 14-е
«Оренбург» проводит свой пятый сезон в РПЛ в истории. И рискует вылететь в Первую лигу после двух лет в элите. От 15-го места «Оренбург» отделяют всего два очка, а от спасительного 12-го — четыре. Где окажется команда Давида Деограсии по итогам 30 туров?
«Сочи»
Текущее место: 16-е
Серебряный призёр РПЛ-2021/2022 замыкает турнирную таблицу. Зимой в команду пришёл экс-тренер «Барселоны» и сборной Испании Роберто Морено, а также целый десант новых футболистов. Задача — спасти «Сочи» от вылета.
«Ахмат»
Текущее место: 12-е
Грозненцы отвыкли бороться за выживание, но в нынешнем сезоне дела у команды складываются не очень успешно. Однако из зоны прямого вылета и стыков «Ахмат» выбрался. Задача — сохранить место в РПЛ.