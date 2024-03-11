Кто заберёт титул, кто войдёт в топ-3, а кто отправится в «Лучшую лигу мира»?

Народная таблица РПЛ. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?

РПЛ выходит на финишную прямую. 20 туров — это две трети сезона. Важнейшая отметка: мы уже понимаем, кто поборется за золото и медали, а кто — за выживание. «Чемпионат» предлагает читателям выбрать, на каком месте вы хотели бы видеть ту или иную команду.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.