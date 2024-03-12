«Челси» — «Ньюкасл»: Палмер снова вывел лондонцев вперёд

В эти минуты проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» очень быстро вышел вперёд. Уже на шестой минуте после прострела Коула Палмера мяч в ворота «Ньюкасла» подправил пяткой форвард «синих» Николас Джексон. Однако за несколько минут до перерыва равенство на табло восстановил форвард «сорок» Александер Исак. На 58-й минуте «синие» снова вышли вперёд усилиями Палмера — 2:1.

После 26 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 36 очков и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества встреч АПЛ «Ньюкасл» заработал 40 очков и располагается на 10-й строчке. В матче первого круга «сороки» на домашней арене разгромили лондонцев — 4:1.