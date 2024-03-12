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«Челси» — «Ньюкасл»: Палмер снова вывел лондонцев вперёд

«Челси» — «Ньюкасл»: Палмер снова вывел лондонцев вперёд
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В эти минуты проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Джексон – 6'     1:1 Исак – 43'     2:1 Палмер – 58'     3:1 Мудрик – 76'    

«Челси» очень быстро вышел вперёд. Уже на шестой минуте после прострела Коула Палмера мяч в ворота «Ньюкасла» подправил пяткой форвард «синих» Николас Джексон. Однако за несколько минут до перерыва равенство на табло восстановил форвард «сорок» Александер Исак. На 58-й минуте «синие» снова вышли вперёд усилиями Палмера — 2:1.

После 26 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 36 очков и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества встреч АПЛ «Ньюкасл» заработал 40 очков и располагается на 10-й строчке. В матче первого круга «сороки» на домашней арене разгромили лондонцев — 4:1.

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