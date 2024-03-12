Кулибали: люди недооценивают саудовскую лигу, многие думали, что мы приехали на отдых

Центральный защитник «Аль-Хиляля» и сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о причинах своего перехода в клуб из Саудовской Аравии.

«Когда поступило предложение из Саудовской Аравии, я понял, что это может быть верный шаг. Я в восторге от перехода! Учитывая громкие трансферы, местный чемпионат развивается.

Я снова обрёл счастье на поле и за его пределами. В «Челси» всё пошло не так, как я ожидал. Я не привык к тому, что не попадаю в стартовый состав.

Люди недооценивают уровень саудовской лиги. Многие считали, что мы приехали на отдых, но увидели, что это не так. Мы выиграли 27 матчей подряд и не остановимся, пока не завоюем трофеи», — приводит слова Кулибали AS.

Кулибали перешёл в «Аль-Хиляль» из «Челси» летом 2023 года за € 23 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.