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«Аль-Наср» Роналду в драматичном матче уступил «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» Роналду в драматичном матче уступил «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ
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В понедельник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Насром» и эмиратским «Аль-Айном». Встреча была проведена в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на стадионе «Аль-Авваль Парк». Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию. «Аль-Айн» вышел в полуфинал турнира, обыграв «Аль-Наср» в серии пенальти.

Саудовская команда к 45-й минуте уступала с разницей в два мяча. По сумме двух матчей «Аль-Наср» проигрывал со счётом 3:0. Однако до конца матча команда Роналду сумела забить трижды и перевести игру в дополнительное время. В экстра-тайме команды обменялись голами. «Аль-Наср» сумел отыграться на 118-й минуте благодаря голу Роналду с пенальти.

В серии пенальти точнее были футболисты «Аль-Айна» — 3:1. Единственным игроком, забившим за «Аль-Наср» с 11-метровой отметки, стал именно Роналду.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 2-й матч
11 марта 2024, понедельник. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 3
1 : 3
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
0:1 Рахими – 28'     0:2 Рахими – 45'     1:2 Гариб – 45+5'     2:2 Еиса – 51'     3:2 Теллес – 72'     3:3 Аль-Шамси – 103'     4:3 Роналду – 118'    
Удаления: Яхья – 98' / нет
Турнирная сетка азиатской Лиги чемпионов - 2023/2024
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