«Аль-Наср» Роналду в драматичном матче уступил «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ

В понедельник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Насром» и эмиратским «Аль-Айном». Встреча была проведена в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на стадионе «Аль-Авваль Парк». Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию. «Аль-Айн» вышел в полуфинал турнира, обыграв «Аль-Наср» в серии пенальти.
Саудовская команда к 45-й минуте уступала с разницей в два мяча. По сумме двух матчей «Аль-Наср» проигрывал со счётом 3:0. Однако до конца матча команда Роналду сумела забить трижды и перевести игру в дополнительное время. В экстра-тайме команды обменялись голами. «Аль-Наср» сумел отыграться на 118-й минуте благодаря голу Роналду с пенальти.
В серии пенальти точнее были футболисты «Аль-Айна» — 3:1. Единственным игроком, забившим за «Аль-Наср» с 11-метровой отметки, стал именно Роналду.
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