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«Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года

«Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
4 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Троссард – 41'    

Таким образом, «Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года. Тогда лондонский клуб встречался с каталонской «Барселоной» и проиграл по сумме двух матчей со счётом 6:3.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Арсенал» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Команда вышла в плей-офф турнира с первого места группы B.

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