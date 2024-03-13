Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.

Таким образом, «Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года. Тогда лондонский клуб встречался с каталонской «Барселоной» и проиграл по сумме двух матчей со счётом 6:3.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Арсенал» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Команда вышла в плей-офф турнира с первого места группы B.

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