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«Динамо» и «Крылья Советов» проведут товарищескую игру в паузу на матчи сборных

«Динамо» и «Крылья Советов» проведут товарищескую игру в паузу на матчи сборных
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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют товарищескую игру в паузу на матчи национальных команд. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 13 марта, «Динамо» на выезде в Санкт-Петербурге проведёт ответный матч четвертьфинала Fonbet Кубка России с «Зенитом». Первая встреча, прошедшая в Москве в ноябре 2023 года, закончилась победой домашней команды со счётом 1:0. В РПЛ «Динамо» располагается на третьем месте, имея в активе 38 очков в 20 турах. Следующий матч в турнире команда Марцела Лички сыграет с «Ростовом» дома.

«Крылья Советов» борьбу в Кубке страны прекратили после группового этапа. Ближайший официальный матч команда Игоря Осинькина проведёт лишь в конце марта, когда на домашней «Солидарность Арене» сыграет с «Зенитом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Сейчас «Крылья Советов» идут на восьмом месте, набрав 29 очков в 20 матчах.

21-й тур РПЛ был перенесён в связи с выборами президента Российской Федерации. После дат этого тура чемпионат России уходит на международную паузу.

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