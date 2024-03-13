Самый крутой кубковый матч «Зенита» и «Динамо». Невероятные 9:3 или легендарный финал?

А ещё была игра с голом на первой минуте и финал с шоу одного актёра.

Сегодня, 13 марта, «Зенит» и «Динамо» сыграют в Санкт-Петербурге в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Для болельщиков команд это принципиальное соперничество — исходя из истории встреч и взаимоотношений фанатов. Неудивительно, что битвы между «Зенитом» и «Динамо» зачастую получаются очень эмоциональными, яркими и запоминающимися.

Петербургские сине-бело-голубые и московские бело-голубые дважды встречались в кубковых финалах в российской и советской истории, были матчи между ними и на других стадиях турнира. Давайте выберем лучшую кубковую игру «Зенита» с «Динамо». Предлагаем вам поучаствовать в нашем голосовании и написать в комментариях своё главное воспоминание, связанное с дуэлями этих соперников.

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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