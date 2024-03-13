Самый крутой кубковый матч «Зенита» и «Динамо». Невероятные 9:3 или легендарный финал?

Сегодня, 13 марта, «Зенит» и «Динамо» сыграют в Санкт-Петербурге в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Для болельщиков команд это принципиальное соперничество — исходя из истории встреч и взаимоотношений фанатов. Неудивительно, что битвы между «Зенитом» и «Динамо» зачастую получаются очень эмоциональными, яркими и запоминающимися.
Петербургские сине-бело-голубые и московские бело-голубые дважды встречались в кубковых финалах в российской и советской истории, были матчи между ними и на других стадиях турнира. Давайте выберем лучшую кубковую игру «Зенита» с «Динамо». Предлагаем вам поучаствовать в нашем голосовании и написать в комментариях своё главное воспоминание, связанное с дуэлями этих соперников.
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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08.08.2007. 1/8 финала. «Зенит» – «Динамо» – 9:3
Самый невероятный матч в истории противостояний «Зенита» и «Динамо», а быть может, и вообще в российском футболе. На «Петровском» соперники забили 12 голов на двоих! Команда Дика Адвоката растерзала команду Андрея Кобелева, причём первые три мяча забила с пенальти. Вратарь москвичей Жидрунас Карчемарскас покинул поле из-за травмы вскоре после того, как «Зенит» открыл счёт, и остальные восемь мячей влетели в сетку ворот 20-летнего на тот момент Антона Шунина. Этот матч запомнился хет-триками в исполнении Константина Зырянова и опорного полузащитника Анатолия Тимощука, а также тремя удалениями – Игоря Денисова у «Зенита», а также Леандро Фернандеса и Дениса Колодина у «Динамо».
26.05.1999. Финал. «Зенит» – «Динамо» – 3:1
Второй и последний финал с участием «Зенита» и «Динамо». В тот день в Москву приехала огромная армия петербургских болельщиков, чтобы увидеть, как их команда завоёвывает в «Лужниках» свой первый трофей в российской истории. Правда, первый тайм остался за хозяевами: Николай Писарев открыл счёт после розыгрыша штрафного. Но второй тайм превратился в шоу одного актёра – Александра Панова. Тогда нападающий находился в лучшей форме за всю карьеру и ещё через несколько дней разорвал сборную Франции на «Стад де Франс». А в матче с «Динамо» Панов оформил дубль за три минуты на исходе часа игры. Вскоре после этого третий гол забил Геннадий Попович – высокий и мощный напарник юркого Панова.
24.06.1984. Финал. «Динамо» – «Зенит» – 2:0
Последний кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» в советской истории – легендарный финал 1984 года. Для динамовцев он оказался особенным, потому что это последний трофей клуба во времена СССР. Для зенитовцев — по той причине, что стал поворотным моментом в борьбе за золото чемпионата. В финале в «Лужниках» петербуржцы (точнее, тогда еще ленинградцы) считались фаворитами, но неожиданно уступили. Всё решили два гола в дополнительное время, забитые Валерием Газзаевым и Александром Бородюком. Потом игроки «Зенита» признавались, что обидное поражение в кубковом финале помогло им собраться, разозлиться на самих себя и за счёт сверхмотивации выиграть в сезоне-1984 первый чемпионский титул в истории клуба.
21.03.2012. 1/4 финала. «Зенит» – «Динамо» – 0:1
В 2012 году за несколько дней до четвертьфинала Кубка России «Зенит» Лучано Спаллетти разгромил «Динамо» Сергея Силкина в чемпионате со счётом 5:1. Причём на выезде. Казалось, после этого на кубковый матч в Санкт-Петербург «Динамо» едет как на плаху. Но у бело-голубых получилось удивить. Динамовцы успешно закрылись и «засушили» зенитовскую атаку, а за 20 минут до конца поймали свой шанс. Кевин Кураньи заработал пенальти, Звездан Мисимович реализовал его. Руководство «Зенита» было очень недовольно спорным решением рефери Александра Егорова назначить 11-метровый и назвало его «очевидной судейской ошибкой».
27.05.1997. Полуфинал. «Динамо» – «Зенит» – 1:0
Первый кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» в российской истории. В московском полуфинале команда Адамаса Голодца принимала команду Анатолия Бышовца. За хозяев играл будущий зенитовец Андрей Кобелев, за гостей – будущий динамовец Роман Березовский. И именно первый организовал решающий гол в ворота второго. После подачи Кобелевым углового защитник Юрий Ковтун забил в «агрессивном подкате». В самой концовке «Зенит» имел 100-процентный шанс на спасение, но тут уже голкипер «Динамо» Андрей Сметанин показал класс – суперсейвом сохранил победу для бело-голубых. Хозяева вышли в финал, где проиграли «Локомотиву».
29.11.2023. 1/4 финала Пути РПЛ. «Динамо» – «Зенит» – 1:0
Первая четвертьфинальная игра Пути РПЛ этого сезона между «Динамо» и «Зенитом» завершилась победой команды Марцела Лички. Хозяева лучше провели тот морозный матч, а петербуржцам не хватило остроты в атаке. В середине второго тайма судья Павел Кукуян допустил ошибку, удалив с поля за вторую жёлтую карточку Хорхе Карраскаля. Тем не менее вдесятером динамовцы забили победный гол. Фёдор Смолов уже через минуту после своего выхода на замену поразил ворота с паса совершившего яркий проход Муми Нгамалё. Форвард классно пробил в касание. Теперь сине-бело-голубым нужно выигрывать с разницей в два мяча на «Газпром Арене», чтобы не доводить дело до пенальти. «Динамо» устроит и ничья.
15.03.2023. 1/4 финала Пути регионов. «Зенит» – «Динамо» – 1:1, 4:5 пен.
В прошлом сезоне именно «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России. Команды встретились в четвертьфинале Пути регионов в Санкт-Петербурге. Игра на «Газпром Арене» началась весело: коллектив Славиши Йокановича забил в первой же атаке через несколько секунд после стартового свистка. Голкипер Александр Васютин пропустил курьёзный мяч после удара Муми Нгамалё и рикошетов от штанги и спины вратаря. «Зенит» отыгрался благодаря голу Зелимхана Бакаева. Больше никто с игры не забивал – всё решила серия пенальти. Её героем стал голкипер «Динамо» Игорь Лещук, который потащил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса.