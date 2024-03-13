«Урал» в серии пенальти переиграл «Родину» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Завершился матч 1/4 Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московская «Родина» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в «Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались гости (2:4, пен). Таким образом, «Родина» покидает турнир, а «Урал» продолжает своё выступление в турнире.

На седьмой минуте первый гол в матче забил форвард «Родины» Александр Юшин. Ему ассистировал нападающий Амур Калмыков. На 75-й минуте счёт в матче с пенальти сравнял игрок гостей Алексей Каштанов.

Ранее «Урал» занял третье место в группе В, где соперниками были московский «Локомотив», «Ростов» и казанский «Рубин». В 1/8 финала Пути регионов «Родина» обыграла новороссийский «Черноморец» со счётом 3:0.