«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера

Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера. Накануне эту должность покинул сербский специалист Владимир Ивич.

После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). Вчера, 12 марта, «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

