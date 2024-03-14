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«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера

«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера
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Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера. Накануне эту должность покинул сербский специалист Владимир Ивич.

После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). Вчера, 12 марта, «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

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