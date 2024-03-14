Мусаев возглавит «Краснодар» после Ивича. Чего он добился в клубе и за границей?

Стал известен тот, кто заменит Владимира Ивича в «Краснодаре» – это Мурад Мусаев. Российский тренер вернётся в команду, которую уже возглавлял с апреля 2018-го по апрель 2021-го. Вспоминаем, как Мусаев работал с «Краснодаром» и чего он добился после ухода из клуба.

Шесть лет назад назначение Мусаева главным тренером «Краснодара» стало ещё более неожиданным, чем его возможное возвращение сейчас. На тот момент 34-летний специалист был ноунеймом в нашем футболе. До этого он работал в академии краснодарского клуба, ненадолго возглавил юношескую сборную России U18 и потом тренировал молодёжку «быков». По-настоящему о нём узнали, когда «Краснодар» U19 в Юношеской лиге УЕФА едва не прошёл в плей-офф мадридский «Реал». Команда Мусаева с Сафоновым, Бородиным, Черниковым, Уткиным, Сулеймановым и Игнатьевым в составе уступила только по пенальти.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий решил дать шанс воспитаннику клубной системы. Мусаев заменил Игоря Шалимова, при котором команда набирала в РПЛ 1,71 очка в среднем за матч. Галицкий отправил Шалимова в отставку за шесть туров до финиша сезона-2017/2018, когда краснодарцы занимали пятое место. До конца того чемпионата Мусаев работал с приставкой «исполняющий обязанности». «Краснодар» финишировал четвёртым, получил путёвку в групповой этап Лиги Европы, и молодого специалиста утвердили главным тренером.

Любопытно, что дебютировал Мусаев с победы над конкурентом – «Зенитом» (2:1) в Санкт-Петербурге. До октября 2020 года, когда «Краснодару» пришлось разрываться между Лигой чемпионов и РПЛ, «быки» под руководством Мусаева провели 75 матчей (38 побед, 22 ничьих, 15 поражений) и набирали 1,81 очка в среднем за матч. В нынешнем сезоне с таким показателем команда занимала бы третье место после «Зенита» и «Динамо», отставая всего на три очка от графика Ивича. Но отрезок из последних 15 матчей с «Краснодаром» в чемпионате России получился у Мусаева неудачным: шесть побед при одной ничьей и восьми поражениях. Это снизило средний балл за всё время работы Мурада до 1,72.

Интересно, что поначалу Мусаева внесли в заявку как старшего тренера «Краснодара», поскольку на тот момент он даже лицензии Pro не имел. Де-юре главным тренером был сначала Олег Фоменко, а затем Сергей Матвеев.

Трофеев с Мусаевым «быки» не завоевали, как и со всеми другими тренерами за 16 лет существования клуба, но при молодом специалисте краснодарская команда дважды подряд взяла бронзу (повторение лучшего результата в чемпионатах России) и впервые в своей истории пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

При Мусаеве «Краснодар» играл в целом в более близкий для Галицкого стилистически футбол, чем при Ивиче, но, как ни удивительно, по статистике не был более результативен. С Мурадом «быки» забивали в РПЛ в среднем за матч 1,75 гола, а пропускали – 1,02. У Ивича за год работы в чемпионате России получилось в среднем 1,84 забитых мяча и 1,03 пропущенных. По очкам тоже показатель повыше – 1,88.

Говоря о том, когда стал меняться стиль «Краснодара», Мусаев признался в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат»:

Мурад Мусаев экс-тренер «Краснодара» «Согласен, что стиль «Краснодара» начал умирать в 2019 году из-за трансферной кампании. Это была ошибка. Нужно брать людей, которые хотят играть в такой футбол».

К отставке Мусаева по ходу сезона-2020/2021 привело стечение разных обстоятельств: сложный календарь на фоне выступлений в трёх турнирах, неудачная летняя селекция, потеря травмированных игроков, обидные вылеты из двух подряд турниров – Кубка России и Лиги Европы. Когда «Краснодар» в течение месяца потерпел крупные поражения в чемпионате от «Спартака» (1:6) и «Ахмата» (0:5), появилось ощущение, что тренер потерял раздевалку. Последний разгром привёл Мусаева к мысли об отставке. Галицкий предложил ему не спешить с уходом, но Мурад принял твёрдое решение, и владелец «Краснодара» согласился на расторжение контракта.

Сергей Галицкий и Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Свою первую и до сих пор единственную Лигу чемпионов краснодарцы провели под руководством Мусаева вполне достойно. Команда заняла третье место в группе с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Победила французов дома (1:0) и сыграла с ними вничью на выезде (1:1), кроме того, увезла очки из Лондона (1:1). Испанцам дважды уступила с минимальным счётом.

Рассуждая о причинах своего ухода из «Краснодара» после неудачной серии матчей, Мусаев объяснял в том же интервью:

«В каждой команде есть какое-то количество футболистов, которые работают меньше: ввиду возраста, травм. Но в мой последний год таких футболистов стало критично много: кто-то был после серьёзных травм, кто-то был с хроническими, были возрастные футболисты. Всё свелось к тому, что не могло быть большой нагрузки.

Для кого-то из основы приходилось убирать 50% нагрузок, кому-то — 60%, а кому-то вообще дать выходной. А в том футболе, который я вижу, если ты не работаешь, то начинаешь плыть по течению. Ты уже не можешь управлять командой. Ты можешь выигрывать матчи, применять какие-то тактические нюансы, но если команда нерабочая, то для меня это тупик… Тогда я понял, что не могу управлять командой из-за отсутствия пиковых нагрузок – и это забирает силы».

После ухода из «Краснодара» у Мусаева была пауза в полгода. Потом он тренировал только одну команду – азербайджанский «Сабах». В октябре 2021 года российский специалист принимал аутсайдера, занимавшего восьмое место в местной лиге. Завершили сезон пятыми. А на следующий год Мурад превратил «Сабах» в главного преследователя бессменного чемпиона Азербайджана «Карабах». Команда Мусаева финишировала второй, впервые в своей истории завоевав путёвку в еврокубки.

Нынешний сезон на фоне выступлений на трёх фронтах получался похуже. В Лиге конференций «Сабах» прошёл в отборочном раунде латвийский РФШ (2:0 в гостях и 2:1 дома), но на последней стадии квалификации уступил в драматичном противостоянии сербскому «Партизану». На своём поле «Сабах» победил со счётом 2:0, однако не сохранил добытое преимущество – в Белграде пропустил два мяча, а в серии пенальти всё решил единственный промах азербайджанского игрока.

В чемпионате Азербайджана на момент отставки Мусаева команда занимала седьмое место, но была всего в одном очке от пятой позиции и в пяти очках — от топ-3. Ушёл российский тренер после разгромного поражения от «Карабаха» (1:7) в Кубке страны. Появлялась информация, что у Мурада возник конфликт с руководством «Сабаха», тем не менее сам Мусаев опроверг эти слухи. По его словам, отношения были «отличные, можно сказать, идеальные».

Мурад Мусаев в «Сабахе» Фото: ФК «Сабах»

Как бы то ни было, в феврале Мусаев сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата», что хотел бы отдохнуть месяц, а потом будет готов приступить к новой работе. Так всё и может случиться. Он как будто предчувствовал возможность возвращения в «Краснодар».

Между тем, когда Мусаев тренировал «быков», ходили разговоры, что на выбор состава на матчи влияет Галицкий. Уже будучи в «Сабахе», Мурад опровергал и это:

«Так это не может работать. Если ты проводишь тренировочную неделю, видишь, кто как работает, и у тебя есть своё видение, а тебе говорят, кого ставить, то ты долго не проработаешь. Месяц, два, три – и всё сломается, потому что они же всё это видят. Это странные разговоры. Да, Сергей Николаевич погружён, он всё спрашивает. Но такие вещи никогда не делал. Наверное, это самый забавный стереотип о Галицком» (в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский»).

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