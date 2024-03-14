Роман Шишкин: Слуцкий — самый креативный тренер в моей карьере. Я его сразу раскусил

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о российском тренере Леониде Слуцком.

«Это был самый креативный тренер у меня. Мы часто собирались, он постоянно шутил. Викторович везде так работал — и в ЦСКА, и в сборной. Всё это было больше в тренировочном и жизненном процессах. У меня с ним сложились очень хорошие отношения. Я жил на базе, и он там тоже часто оставался. Мы много болтали про жизнь, не только про футбол. Он был у меня на свадьбе, заезжал поздравить.

Несмотря на то что в команде Слуцкий меня часто троллил, отношения у нас были хорошие. Ну а кого Викторович не троллил? Просто кто как относится. Если начнёшь возмущаться и злиться, только ещё больше прилетит. Нужно уметь смеяться над собой. Я его сразу раскусил (смеётся). Сам люблю пошутить, мне комфортно в таких условиях работать», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.