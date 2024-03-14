КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Факел» на 100 тысяч рублей

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет оштрафовал футбольные клубы «Спартак» и «Факел» за неподобающее поведение игроков во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Факел» и «Спартак» за неподобающее поведение игроков оштрафованы на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Факелом» завершился победой воронежской команды со счётом 2:0. По состоянию на сегодняшний день «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, в то время как «Спартак» занимает шестое место. Воронежцы по результатам 20 проведённых встреч набрали 25 очков, а москвичи — 31 очко.