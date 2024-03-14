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КДК РФС оштрафовал Абаскаля и Ташуева на 30 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал Абаскаля и Ташуева на 30 тысяч рублей
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет оштрафовал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Факела» Сергея Ташуева на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Абаскаль и Ташуев оштрафованы на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Факелом» завершился победой воронежской команды со счётом 2:0. По состоянию на сегодняшний день «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, в то время как «Спартак» занимает шестое место.

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