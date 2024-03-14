Сборная Италии представила вторую форму на Евро-2024

Пресс-служба сборной Италии в соцсети Х (ранее Twitter) представила второй комплект формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

Фото: Официальный аккаунт сборной Италии в соцсети Х

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Италии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Лучано Спаллетти будут противостоять команды Испании, Хорватии и Албании.

Отметим, что сборная Италии по футболу выигрывала чемпионат Европы дважды — в 1968 и 2021 годах. Летом 2021 года «Скуадра адзурра» переиграла в финале на лондонском «Уэмбли» сборную Англии в серии послематчевых пенальти.