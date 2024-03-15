Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка пар 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало церемонии — в 14:00 мск. Жеребьёвка будет транслироваться в прямом эфире на сайте UEFA.com, а также на канале «Матч ТВ».

В жеребьёвке примут участие следующие команды: «Бавария», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Арсенал», «ПСЖ», «Барселона», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико».

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов нет никаких ограничений по распределению команд, поэтому между собой могут сыграть и команды, которые ранее встречались на групповом этапе, и команды из одной страны.

Следом организаторы составят сетку следующей стадии турнира. Для жеребьёвки полуфинала четыре шара с листками бумаги, помеченными от «Победители четвертьфинала 1» до «Победители четвертьфинала 4», поместят в большую центральную чашу и перемешают. Первый и второй шары определят первую полуфинальную пару, первый шар представит хозяев поля в первом матче. Процедуру повторят с оставшимися в чаше шарами для завершения жеребьёвки.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года.