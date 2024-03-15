Жеребьёвка Лиги чемпионов! Какими получатся пары в четвертьфинале? LIVE

Сначала — главный европейский турнир. А дальше — Лига Европы и Лига конференций!

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов с каждым днём всё горячее. Позади матчи 1/8 финала, и сегодня, 15 марта, нас ждёт жеребьёвка четвертьфинала.

Регламент жеребьёвки 1/4 финала в каждом турнире прост: каждый может сыграть с каждым. Поэтому интрига максимальная. Причём жеребьёвка сразу прояснит картину на полуфинал, поскольку после определения четвертьфинальных пар организаторы составят сетку на следующую стадию.

Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Арсенал» (Англия);

«Атлетико» Мадрид (Испания);

«Барселона» (Испания);

«Бавария» Мюнхен (Германия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция);

«Реал» Мадрид (Испания).

Список участников 1/4 финала Лиги Европы:

«Ливерпуль» (Англия);

«Бенфика» (Португалия);

«Вест Хэм» (Англия);

«Милан» (Италия);

«Марсель» (Франция);

«Аталанта» (Италия);

«Байер» (Германия);

«Рома» (Италия).

Список участников 1/4 финала Лиги конференций:

ПАОК (Греция);

«Виктория» (Чехия);

«Фенербахче» (Турция);

«Фиорентина» (Италия);

«Астон Вилла» (Англия);

«Брюгге» (Бельгия);

«Лилль» (Франция);

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль).

Жеребьёвка Лиги чемпионов стартует в 14:00 мск. Дальше – Лига Европы и Лига конференций. «Чемпионат», разумеется, будет следить за их ходом в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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