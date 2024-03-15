Жеребьёвка Лиги чемпионов! Какими получатся пары в четвертьфинале? LIVE

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов с каждым днём всё горячее. Позади матчи 1/8 финала, и сегодня, 15 марта, нас ждёт жеребьёвка четвертьфинала.
Регламент жеребьёвки 1/4 финала в каждом турнире прост: каждый может сыграть с каждым. Поэтому интрига максимальная. Причём жеребьёвка сразу прояснит картину на полуфинал, поскольку после определения четвертьфинальных пар организаторы составят сетку на следующую стадию.
Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов:
- «Арсенал» (Англия);
- «Атлетико» Мадрид (Испания);
- «Барселона» (Испания);
- «Бавария» Мюнхен (Германия);
- «Боруссия» Дортмунд (Германия);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «ПСЖ» (Франция);
- «Реал» Мадрид (Испания).
Список участников 1/4 финала Лиги Европы:
- «Ливерпуль» (Англия);
- «Бенфика» (Португалия);
- «Вест Хэм» (Англия);
- «Милан» (Италия);
- «Марсель» (Франция);
- «Аталанта» (Италия);
- «Байер» (Германия);
- «Рома» (Италия).
Список участников 1/4 финала Лиги конференций:
- ПАОК (Греция);
- «Виктория» (Чехия);
- «Фенербахче» (Турция);
- «Фиорентина» (Италия);
- «Астон Вилла» (Англия);
- «Брюгге» (Бельгия);
- «Лилль» (Франция);
- «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).
Жеребьёвка Лиги чемпионов стартует в 14:00 мск. Дальше – Лига Европы и Лига конференций. «Чемпионат», разумеется, будет следить за их ходом в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.