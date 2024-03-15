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Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов — 2023/2024, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, список команд, 15 марта 2024

Жеребьёвка Лиги чемпионов! Какими получатся пары в четвертьфинале? LIVE
Георгий Илющенко
Жеребьёвка Лиги чемпионов. LIVE
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Сначала — главный европейский турнир. А дальше — Лига Европы и Лига конференций!

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов с каждым днём всё горячее. Позади матчи 1/8 финала, и сегодня, 15 марта, нас ждёт жеребьёвка четвертьфинала.

Регламент жеребьёвки 1/4 финала в каждом турнире прост: каждый может сыграть с каждым. Поэтому интрига максимальная. Причём жеребьёвка сразу прояснит картину на полуфинал, поскольку после определения четвертьфинальных пар организаторы составят сетку на следующую стадию.

Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • «Арсенал» (Англия);
  • «Атлетико» Мадрид (Испания);
  • «Барселона» (Испания);
  • «Бавария» Мюнхен (Германия);
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «ПСЖ» (Франция);
  • «Реал» Мадрид (Испания).

Список участников 1/4 финала Лиги Европы:

  • «Ливерпуль» (Англия);
  • «Бенфика» (Португалия);
  • «Вест Хэм» (Англия);
  • «Милан» (Италия);
  • «Марсель» (Франция);
  • «Аталанта» (Италия);
  • «Байер» (Германия);
  • «Рома» (Италия).

Список участников 1/4 финала Лиги конференций:

  • ПАОК (Греция);
  • «Виктория» (Чехия);
  • «Фенербахче» (Турция);
  • «Фиорентина» (Италия);
  • «Астон Вилла» (Англия);
  • «Брюгге» (Бельгия);
  • «Лилль» (Франция);
  • «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).

Жеребьёвка Лиги чемпионов стартует в 14:00 мск. Дальше – Лига Европы и Лига конференций. «Чемпионат», разумеется, будет следить за их ходом в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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